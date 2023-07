L’indiscrezione: Bakker arriva domani pomeriggio alle 15.30 a Linate

Mitchel Bakker sarà un nuovo esterno dell’Atalanta. Come vi avevamo anticipato, l’esterno arriverà dal Bayer Leverkusen per 10 milioni di euro e firmerà un contratto quadriennale con gli orobici. L’avventura di Bakker in Italia inizierà domani, quando alle 15.30 è atteso all’aeroporto di Linate per dare inizio alla sua avventura in nerazzurro, dove sarà il padrone della fascia mancina dello scacchiere di Gasperini.

Foto: Twitter Leverkusen