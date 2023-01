L’indiscrezione: Avellino, c’è Tounkara per l’attacco. E piace Guida

L’Avellino vuole rafforzarsi. E ci sono due trattative ben avviate: per l’attacco il colpo atteso è quello di Mamadou Tounkara, 27 anni nei prossimi giorni, in uscita da Cittadella a maggior ragione dopo l’arrivo imminente di Tommy Maistrello dal Renate. Siamo in una fase abbastanza avanzata, in attesa di trovare gli accordi definitivi. Ma l’Avellino sta trattando anche Michele Guida, esterno offensivo classe 1998 seguito dall’Ancona e con gli irpini che vogliono chiudere con il Taranto.

Foto: logo Avellino