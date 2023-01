Esclusiva: Cittadella, in arrivo l’attaccante Maistrello dal Renate

Il Cittadella sta pensando al mercato per cancellare una prima parte di stagione non troppo convincente. Dopo il ritorno di Salvi, c’è un’operazione a un passo dalla definizione: accordo di massima con il Renate per l’arrivo dell’attaccante Tommy Maistrello, 29 anni. Mancano pochi dettagli, ma ormai ci sono gli accordi per un’operazione che sarà a titolo definitivo: battuta la concorrenza del Sudtirol.

Foto: Instagram Maistrello