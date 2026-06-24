L’indiscrezione: Atalanta, l’esterno offensivo oggi non è una priorità

24/06/2026 | 23:45:10

Kerim Alajbegovic, esterno offensivo bosniaco classe 2007, è stato proposto all’Atalanta. Confermiamo ma aggiungiamo che non ci sono state offerte ufficiali, a dispetto di indiscrezioni opposte circolate nelle ultime ore. Finita la telenovela Roma (mai davvero interessata al talento del Bayer Leverkusen), adesso i riflettori vengono puntati sulla Dea. Domani su chissà chi. In realtà, per l’Atalanta l’esterno offensivo almeno in questi giorni non è una priorità, avendo un organico ottimo e abbondante negli ultimi 30 metri. Adesso la priorità è fare i colpi per il centrocampo (vi abbiamo parlato di Gaetano, Jashari, Ricci e non solo), il settore che ha bisogno degli interventi. Soltanto più avanti, verrà presa un’eventuale decisione sull’esterno offensivo, ammesso che l’Atalanta abbia voglia di investire in quel ruolo oggi stracoperto (e in ogni caso servirebbe almeno un’uscita).

foto sito salisburgo