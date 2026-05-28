Esclusiva: anche Jashari e Ricci nella lista dell’Atalanta

29/05/2026 | 00:01:02

L’Atalanta dovrà rivisitare il centrocampo, a maggior ragione dopo la partenza di Ederson destinazione Manchester United. Soprattutto dovrà renderlo competitivo e adattabile alle necessità del 4-3-3 di Maurizio Sarri. Vi abbiamo parlato di Da Cunha e Atta: il primo, capitano del Como, ovviamente può essere blindato dopo la qualificazione in Champions; lo specialista dell’Udinese ha una valutazione alta e club di Premier League che lo corteggiano. Occhio a due nomi: Ardon Jashari e Samuele Ricci, entrambi potrebbero essere non intoccabili in casa Milan e la scelta della Dea potrebbe ricadere su almeno di uno dei due. Jashari sarebbe una riconversione alla De Ketelaere, puntando su un centrocampista di qualità e che non ha avuto la possibilità di brillare. Ricci è un vecchio pallino di Sarri che lo avrebbe voluto alla Lazio e che accoglierebbe volentieri a Bergamo. Vedremo. Di sicuro sono nomi da considerare, tenendo conto che l’Atalanta investe i soldi che incassa. Con la cessione di Ederson e quella prevedibile di Palestra ci saranno oltre 90 milioni a disposizione da riversare sul mercato. La Dea non si farà trovare impreparata.

Foto: Instagram Ricci