L’indiscrezione: Atalanta, due mosse per liberare Koopmeiners

L’Atalanta pensa al mercato in entrata perché presto libererà Koopmeiners. Occhio a quanto accadrà nei prossimi giorni perché la Juventus è intenzionata a regalare il trequartista a Thiago Motta e per coronare un inseguimento partito a sorpresa lo scorso gennaio. Il club di Percassi si sta avvicinando a Brescianini del Frosinone e ha messo gli occhi su Matt O’Riley, trequartista del Celtic guardacaso con le stesse caratteristiche di Koopmeiners. L’Atalanta molto attiva in entrata, presto arriverà il momento di Koopmeiners in uscita.

Foto: Instagram personale