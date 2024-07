Dall’Inghilterra (ore 13.09): l’Atalanta forte su O’Riley del Celtic

L’Atalanta è a caccia del sostituto di Teun Koopmeiners, obiettivo primario della Juventus. E stando quanto riportato dal Dailyrecord (ore 13.09), l’Atalanta è forte su Matt O’Riley, centrocampista del Celtic. Il trequartista del Celtic è seguito da diversi club in Europa, era stato accostato anche alla Roma nei giorni scorsi, ma adesso è l’Atalanta ad aver mosso passi concreti. Centrocampista danese classe 2000, Matt O’Riley nell’ultima stagione ha segnato 19 goal in 49 partite fra tutte le competizioni. Piede mancino, rigorista e grande fisicità (1 metro e 89 centimetri d’altezza), O’Riley è una mezzala che può sfruttare fisico, tecnica e tempi d’inserimento per ricoprire vari ruoli a metà campo. Caratteristiche lo rendono il candidato ideale per sostituire Koopmeiners.

Foto: Instagram O’Riley