L’indiscrezione: Atalanta, conferme sull’interesse per Amrabat. Le riflessioni viola

Sofyan Amrabat è un profilo che piace e non poco all’Atalanta. Confermato quanto anticipato tre giorni fa da Gianluigi Longari per Sportitalia. Vedremo quali saranno le riflessioni della Fiorentina che vivrà giorni caldissimi di mercato. Lirola non è ancora partito per le visite a Marsiglia, contrariamente a quanto annunciato da qualche altra fonte, ma si aspetta il via libera a stretto giro di posta (operazione da 13 milioni). E subito dopo la Fiorentina annuncerà Davide Zappacosta, come anticipato nei giorni scorsi, in prestito probabilmente oneroso dal Chelsea con diritto di riscatto.

Foto: Twitter Fiorentina