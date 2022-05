L’indiscrezione: Asllani, la differenza tra Milan, Inter e Napoli

L’esplosione di Kristjan Asllani non può essere una sorpresa. Più che altro la certificazione di un talento infinito, ribadita da un gol bellissimo in casa dell’Inter. Per il centrocampista ventenne italo-albanese sarà bagarre e spieghiamo perché.

Il Milan si è mosso prima degli altri, direttamente con Maldini, lo prenderebbe subito e lo lascerebbe per un’altra stagione a Empoli. Questa situazione può anche fare la differenza, ma intanto il Milan ha dato la precedenza alla volata scudetto e alla svolta societaria.

Asllani piace molto al Napoli e anche all’Inter: agli azzurri per una inevitabile rivisitazione in mezzo al campo, ai nerazzurri come vice Brozovic. Occhio al particolare: a 20 il ragazzo ha voglia soprattutto di giocare, passaggio imprescindibile. Possono emergere altre pretendenti, anche all’estero, oggi la situazione è questa. Milan, Napoli e Inter sono club che hanno ottimi rapporti fa sempre con l’ Empoli. La valutazione? Un mese e mezzo fa era di 10 milioni più bonus, sicuramente crescerà.

Foto: Twitter Empoli