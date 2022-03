Esclusiva: Milan stregato da Asllani. La strategia

Si chiama Kristjan Asllani, praticamente un predestinato. Albanese cresciuto a Buti nel pisano, 20 anni appena compiuti, il 2002 che entra nell’altissima gioielleria Empoli. Il Milan è rimasto stregato, ci sono già stati contatti e ci saranno sicuramente aggiornamenti. Il club rossonero, che ha sfidato Asllani titolare sabato scorso in Milan-Empoli vorrebbe prenderlo subito e lasciarlo per una stagione in Toscana. Vedremo cosa deciderà l’Empoli, il problema è anche la valutazione: si parte da una base di 10 milioni che il Milan vorrebbe spendere entro la prossima estate per anticipare la concorrenza. Il giocatore infatti piace anche all’Inter.

Asllani faceva il trequartista nella Primavera, può agire da mezzala e diventa perfetto da play, di sicuro un profilo diverso rispetto a Samuele Ricci passato al Torino. Ha esordito in A contro il Bologna, a un certo punto

Mihajlovic ha chiesto a Soriano di seguire Asllani a uomo. E Mihajlovic di giovani se ne intende, esattamente come il Milan che ha già acceso i fari.

Foto: Twitter Empoli