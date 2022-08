L’indiscrezione: Aramu al Genoa, incontro finito. I dettagli

Si è svolto nel pomeriggio l’incontro per Mattia Aramu al Genoa. Le parti si sono avvicinate, ma ancora non ci sono gli accordi totali, pur essendo un profilo importante e che piace al club rossoblù. In serata, al massimo domattina, ci sarà una risposta alle richieste fatte e si capirà se sarà possibile arrivare alla definizione della trattativa. Sullo sfondo c’è l’Empoli, interessato all’attaccante esterno del Venezia in caso di cessione di Bajrami.

Foto: Instagram Aramu