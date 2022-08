Esclusiva: Hernani, sì alla Reggina. Genoa, domani summit per Aramu

La Reggina vuole chiudere un grande colpo per il centrocampo. Ieri la clamorosa indiscrezione su Hernani, ci sono conferme. Aggiungiamo che Hernani ha detto sì alla Reggina, accetta il trasferimento con entusiasmo. Adesso la trattativa con il Genoa che deve partecipare all’ingaggio, ma la strada sembra quella giusta. A proposito di Genoa, domani ci sarà l’incontro con l’entourage di Aramu, in uscita dal Venezia, per provare a chiudere l’operazione. Per Aramu c’è un timido interesse dell’Empoli in caso di cessione di Bajrami, ma intanto il Genoa è uscito allo scoperto.

Foto: Twitter Genoa