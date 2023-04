L’indiscrezione: Antonini, l’Empoli in corsa da dicembre. E ci sono altri club

Matias Antonini è sempre più protagonista a Taranto, difensore centrale brasiliano classe 1998 pronto per il salto. Circa una settimana fa ha rinnovato il contratto fino al 2025, ma è molto probabile che la prossima estate vada via. Confermiamo il forte interesse dell’Empoli, anticipato lo scorso dicembre, dopo i sondaggi di Brighton e Salernitana. L’Empoli potrebbe uscire allo scoperto, ma è ancora presto. Su Antonini ci sono diversi club di Serie B, Catanzaro in testa.

Foto: sito Taranto