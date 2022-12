Esclusiva: Antonini brilla a Taranto, piace al Brighton (e non solo)

C’è un difensore centrale che sta brillando a Taranto, in Serie C. Stiamo parlando di Matias Antonini, brasiliano classe 1998, prestazioni sempre all’altezza e un mercato personale che può prendere quota. Anche il Brighton di De Zerbi ha chiesto informazioni, quindi esistono scenari – importanti – europei. In Serie A ci sono stati sondaggi di Empoli e Salernitana, la valutazione è di circa 600 mila euro, vanno seguite le trame di mercato legate ad Antonini.

Foto: logo Taranto