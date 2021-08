L’indiscrezione: Anguissa, gli agenti in Italia. Il Napoli ha il sì da un mese, ora…

è un nome che circola in orbitada diversi giorni. Soprattutto da venerdì quando il sito lebombedivlad.it aveva anticipato l’assalto azzurro , pole compresa, che aveva permesso di scavalcare lada tempo sul centrocampista ma con il problema degli esuberi. Gli agenti del calciatore in forza al Fulham sono in Italia, hanno dato il sì al Napoli da un mese, ora serve la formula in prestito con diritto di riscatto come vorrebbe il club azzurro. La partita si gioca qui, il Napoli ha fondate speranze di chiudere nelle prossime ore. Anguissa è un camerunense classe 1995 bravo nel recuperare i palloni come Bakayoko. Confermiamo: il Napoli non prenderà attaccanti dopo il prestito di Petagna alla Samp , si concentra sul centrocampista e lo ha individuato con la concreta speranza di arrivare a un accordo.