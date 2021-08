Esclusiva: Petagna, il Napoli ha deciso di liberarlo per la Samp

Un gol pesante in casa della Samp, Luciano Spalletti che gli urla “resta qui”. Ma proprio in questi minuti il Napoli ha ormai deciso di liberare Andrea Petagna in prestito per la Samp. Una scelta ormai fatta, senza aspettare le prossime ore. Petagna non verrà sostituito perché non mancano le soluzioni offensive e perché soprattutto Ounas – accostato a tanti club – resterà. Intanto, D’Aversa aspetta Petagna.

Foto: Twitter Napoli