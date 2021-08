La Reggina ha il sì del Verona per il prestito del difensore centrale argentino Bruno Amione, classe 2002. Confermato quanto vi abbiamo raccontato il 13 agosto: la Reggina stasera sarà impegnata in Coppa Italia a Salerno, già domani potrebbe essere perfezionata l’operazione per regalare un difensore giovane ad Aglietti dopo aver constatato l’impossibilità di riavere Dalle Mura dalla Fiorentina.

Foto: Twitter Verona