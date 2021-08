Esclusiva: Reggina, per la difesa c’è Amione

La Reggina non pensa solo agli attaccanti (in giornata chiusura per Tumminello, molto vicino Di Carmine, con Galabinov a ruota), ma anche ad un difensore di talento e qualità.

Il club amaranto avrebbe volentieri confermato Christian Dalle Mura, già in Calabria nella scorsa stagione, ma la Fiorentina ha preferito tenerlo. Ecco quindi che il nuovo obiettivo è diventato Bruno Amione, centrale argentino classe 2002, di proprietà del Verona, che lo libererebbe per una nuova esperienza. Guarda caso il Verona è lo stesso club che ha il cartellino di Di Carmine.

Lo stesso Amione vorrebbe aspettare una chance in Serie A, ma potrebbe cedere presto al corteggiamento della Reggina.

Foto: Twitter Verona