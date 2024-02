L’indiscrezione: Aglietti-Lecco, domani incontro per la firma. I dettagli

Alfredo Aglietti si avvia a diventare il nuovo allenatore del Lecco. Ormai non ci sono dubbi, conferme rispetto a quanto anticipato poco fa: sorpasso su Dionigi, pole consolidata. E domani incontro per la firma: pronto un contratto fino a giugno con opzione rinnovo in caso di salvezza. Al capolinea dunque l’esperienza di Bonazzoli-Malgrati chiamati per sostituire Foschi. Il Lecco è pronto a ripartire da Aglietti.

