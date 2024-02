L’indiscrezione: Lecco, più Aglietti di Dionigi. Gli scenari

Alfredo Aglietti ha scavalcato Davide Dionigi per la panchina del Lecco. In questi minuti è in vantaggio lui, non sarà un testa a testa se l’ex Entella accetterà le condizioni in caso di salvezza e quindi di rinnovo. Dionigi resta in corsa, ma il Lecco aspetta prima la risposta di Aglietti, significa che in questo momento è il preferito. Anche Dionigi ha accordo sull’aspetto economico fino a giugno, ma non per quanto riguarda il famoso rinnovo in caso di salvezza. E il Lecco spera di sbloccare con Aglietti. Ci sono stati sondaggi con altri allenatori, anche Stellone, ma con distanze pressoché incolmabili.

Foto: twitter Reggina