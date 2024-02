L’indiscrezione: Aglietti in arrivo a Milano per la firma con il Lecco

Tra pochi minuti Alfredo Aglietti arriverà a Milano per firmare il contratto che lo legherà al Lecco. Confermate le proiezioni di ieri, malgrado un quotidiano sportivo desse Dionigi a un passo. In realtà Aglietti nella giornata di ieri, come anticipato, ha sorpassato. E adesso sta per incontrare il Lecco, firmerà un contratto fino a giugno con rinnovo in caso di salvezza. Quindi si metterà subito al lavoro con il suo nuovo club.

Foto: Instagram Brescia