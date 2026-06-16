L’indiscrezione: agente Gila-Lazio, contatti nei prossimi giorni

16/06/2026 | 23:05:32

Mario Gila è un obiettivo primario del Napoli, notizia sdoganata ormai ovunque dopo quanto vi stiamo raccontando da fine maggio. Evidentemente non è un discorso di due o quattro giorni fa, adesso bisogna individuare i prossimi passaggi. Per esempio i contatti tra Alejandro Camano, agente del difensore centrale, e la Lazio: possibile che avvenga nella giornata di mercoledì, in ogni caso è in agenda. Camano spiegherà che la scelta è fatta, che il suo assistito vuole andar via, a maggior ragione – aggiungiamo – dopo avere raggiunto un’intesa per un contratto pluriennale superiore ai 3 milioni di ingaggio più bonus a stagione. La Lazio è abbastanza spalle al muro per le note vicende: se continuasse a chiedere 30 milioni, libera di farlo, potrebbe prepararsi a perdere Gila a parametro zero. Ma la Lazio sta valutando, non da ieri, la possibilità di una cessione a poco più di un anno dalla scadenza del contratto. E vedremo se ci sarà un eventuale prestito (ne abbiamo parlato ieri mattina) tra Beukema e Lucca, visto che il Napoli non intende privarsi di Rafa Marin. Chiaramente molto dipenderà dal gradimento dei diretti interessati, di sicuro il club azzurro non ha intenzione di mollare sul fronte Gila.

foto sito lazio