Il retroscena: Gila, voglia di Napoli. E lo ha ribadito con forza alla Lazio

14/06/2026 | 21:35:06

Claudio Lotito ha dimostrato in passare di non cavalcare la tigre di calciatori desiderosi di cambiare aria. E molto spesso ci sono state diatribe infinite senza arrivare a una soluzione. Ma questo momento della Lazio è delicato, il mercato almeno per ora è a saldo zero, quindi bisognerebbe andare oltre. Di Mario Gila e il Napoli vi abbiamo anticipato tutto in tempi non sospetti: prima scelta per Allegri. Il Milan lo ha sondato in passato e magari vorrebbe tornarci, ci sono state informazioni chieste da un paio di club inglesi. Ma con il il Napoli c’è un feeling sempre più in corso, una corsia preferenziale. Abbiamo spiegato che Gattuso mai si opporrebbe alla cessione, smentendo teorie opposte. Possiamo aggiungere che negli ultimissimi giorni il difensore spagnolo ha chiesto di andar via. E la prossima settimana sarà molto delicata per individuare una soluzione ed evitare tormentoni.

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