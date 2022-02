L’idolo Modric, il gol decisivo alla Croazia. Chi è Lovric, il nuovo colpo dell’Udinese

L’Udinese batte un colpo. Mentre Cioffi e i suoi ragazzi sono impegnati a raggiungere la salvezza in campionato, l’occhio vigile della famiglia Pozzo si è fiondato su Sandi Lovric, che, come raccontato in esclusiva, sarà da luglio un nuovo centrocampista bianconero.

Lovric è un talento austriaco ma naturalizzato sloveno, nato nel 1998. Dice di ispirarsi a Modric, in quanto dotato di grande visione di gioco ed abile nei passaggi, come del resto il croato del Real. Lovric, inoltre, possiede un buon tiro dalla distanza ed è bravo anche in fase difensiva, che lo rende un ottimo prospetto per qualsiasi centrocampo. Non per altro a 18 anni era stato considerato uno dei migliori 50 al mondo nel suo ruolo.

Cresce nel settore giovanile dello Sturm Graz ed esordisce in prima squadra nel 2014, a 16 anni. Con i bianconeri d’Austria disputa un totale di 64 presenze ed una rete, per poi passare nel massimo campionato svizzero al Lugano nel 2019. Negli ultimi tre anni si è rivelato tra i protagonisti degli svizzeri, mettendo a segno 5 gol in 71 presenze. Buona anche la trafila nella nazionale slovena, con un gol decisivo messo a segno in occasione delle qualificazioni ai mondiali 2022 contro la Croazia, consentendo agli sloveni di battere per la prima volta nella loro storia i croati (con l’idolo Modric in campo). Ora se lo godrà l’Udinese, che in termini di stranieri raramente ha pescato male.

FOTO: Sito Lugano