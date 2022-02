Esclusiva: Udinese, preso il centrocampista Lovric per luglio

Colpo dell’Udinese a parametro zero. Si tratta di Sandi Lovric, centrocampista classe 1998 in scadenza con il Lugano. Nelle ultimissime ore è stato trovato l’accordo con il club friulano che ha avvertito il Lugano: cinque anni di contratto da circa 700 mila euro a stagione più bonus. Lovric è austriaco naturalizzato sloveno, a 18 anni era stato considerato uno dei migliori 50 al mondo nel suo ruolo. A Lugano ha maturato tutte le esperienze possibili, era già pronto per il salto e aveva sfiorato in più occasioni il trasferimento in Italia. Ora sarà Udinese da luglio, la soluzione migliore per scoprire la Serie A e per dimostrare le sue qualità. Lovric è l’ennesimo colpo oltre confine di un club da sempre attento alle evoluzioni in giro per il mondo.

FOTO: Sito Udinese