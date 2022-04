L’ex allenatore di Kvaratskhelia: “È il sosia perfetto di Insigne”

Un nome di cui vi abbiamo parlato dallo scorso 20 marzo: Khvicha Kvaratskhelia si è promesso al Napoli, che ha percepito futuro nel classe 2001. Yuri Semin, ex allenatore del talento georgiano, ne ha parlato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport“: “Ricordo che dopo un paio di sedute un giocatore, non ricordo quale, venne da me e mi chiese di farlo giocare titolare. ‘Davvero ha solo 18 anni? Uno così dovrebbe stare in campo sempre’. Se il Napoli lo prende fa un bel colpo. È il sosia calcistico di Insigne. Dribblomane, tecnico, geniale. Da lui ti aspetti sempre qualcosa. La fascia sinistra è il suo posto nel mondo. Lui si accentra e calcia col destro, ha lo stesso marchio di Insigne. Sarebbe il sostituto perfetto. 4-2-3-1 o 4-3-3 non fa differenza. Basta dargli la fascia“.

Kvaratskhelia, come vi abbiamo raccontato pochi giorni fa, ha detto sì al Napoli: i partenopei hanno perfezionato l’accordo anche con il Dinamo Butuni, dove attualmente milita il ragazzo. Un profilo che farà parlare di sé, come si augurano all’ombra del Vesuvio.

Foto: Twitter Georgia