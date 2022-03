Esclusiva: il Napoli studia e prenota Kvaratskhelia del Rubin

Il Napoli sta pensando al futuro e deve sostituire Lorenzo Insigne. Piace molto, moltissimo, Khvicha Kvaratskhelia, attaccante esterno classe 2001 in forza al Rubin Kazan. Ci sono stati confronti proficui e il Napoli ha manifestato l’intenzione di chiudere. Per ora è un forte interesse, ma si tratta di un nome – quello de georgiano – da tenere in grande considerazione per il futuro.

Kvaratskhelia ha un contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione di circa 15 milioni, tre anni fa era stato indicato tra i 50 talenti più promettenti. Grande tecnica, dribbling e velocità, anche l’età giusta per ulteriori progressi ma è pronto già ora per un club di spessore. C’è interesse in tutta Europa per Kvaratskhelia, ma il Napoli si è mosso e si muoverà ancora.

Foto: Twitter Georgia