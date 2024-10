LEWELING, UN DEBUTTO DA SOGNO

Stoccarda sempre più protagonista nel nuovo corso della Germania di Nigelsmann. La scorsa settimana vi abbiamo parlato del bomber Deniz Undav, che con una doppietta aveva lanciato i teutonici contro l’Ungheria (qui per leggere l’approfondimento). Nel match clou contro l’Olanda invece, a decidere la gara per l’1-0 finale è stato Jamie Leweling, anche lui in forza allo Stoccarda e attenzione, all’esordio con la Nazionale tedesca.

“È una bella sensazione debuttare, partire dall’inizio e segnare un gol”, ha dichiarato il 23enne Jamie Leweling al sito della Federazione tedesca, aggiungendo: ”Ero contento della mia partita, ma con compagni di squadra così è facile. Sono orgoglioso e felice”.

Conosciamo quindi questo ragazzo che è entrato nell’Olimpo del calcio tedesco. Nato a Norimberga nel 2001, Leweling ha chiare origini ghanesi da parte di madre. Cresciuto nel settore giovanile del Greuther Fürth, debutta in prima squadra il 28 luglio 2019 in occasione dell’incontro di Bundesliga 2, la seconda serie tedesca, perso 2-0 contro l’Erzgebirge Aue. Il 7 dicembre seguente realizza la sua prima rete, segnando al 93′ il gol del definitivo 3-1 contro il Bochum. Con il Furth gioca tre stagioni, contribuendo alla promozione in Bundesliga del suo club e viene adocchiato da importanti club tedeschi, infatti i 17 maggio 2022 viene acquistato dall’Union Berlino, squadra ambiziosa, che in quella stagione riuscirà a centrare la qualificazione in Champions League. Lui contribuisce con 16 presenze e un gol, ma non avrà modo di aiutare i suoi nel massimo torneo continentale perchè il 13 luglio 2023 viene ceduto in prestito allo Stoccarda.

Qui infatti trova la continuità che aveva sempre desiderato, giocando una stagione strepitosa, con 38 presenze, 5 gol e 6 assist che valgono allo Stoccarda la qualificazione in Champions League e non solo, dopo l’Europeo, si guadagna anche la prima convocazione in Nazionale della Germania, ma non scende in campo nelle gare di settembre.

Il 19 maggio 2024 viene riscattato dallo Stoccarda che gli permette finalmente di esordire in Champions e fa il suo esordio anche in Nazionale, un esordio, come detto, da sogno, con il gol vittoria contro l’Olanda. In questa stagione ha segnato un gol in 10 presenze, ma non è il suo mestiere segnare. Lui fa assist, e infatti sono già 6 messi a referto.

Leweling infatti è un esterno destro d’attacco e seconda punta. Abbina la sua grande velocità ad un buon dribbling, che lo abbinano alla tecnica un buon fiuto del gol. E’ un giocatore che può fare ancora molto bene, crescere sotto vari punti di vista e migliorare.

Stoccarda che vedremo all’opera la prossima settimana in Champions League nella sfida contro la Juventus a Torino.

Foto: sito Stoccarda