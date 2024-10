UNDAV, IL NUOVO FULLKRUG. TANTA GAVETTA MA CON IL FIUTO DEL GOL

Se pochi giorni fa abbiamo celebrato in Germania l’esplosione di Omar Marmoush, capocannoniere della Bundesliga oggetto del desiderio di tanti club, non c’è da dimenticarsi di un altro attaccante che sta facendo bene. Parliamo di Deniz Undav, attaccante classe 1996, in forza allo Stoccarda. Il tedesco è reduce da 8 gol nelle ultime 8 partite tra campionato, Champions League e Nazionale. Infatti è lui il trascinatore della Germania in queste ultime settimane, in particolare ieri sera, autore di una doppietta in casa della Bosnia ed Erzegovina che ha dato i 3 punti ai tedeschi in Nations League. L’attaccante dello Stoccarda è la nuova scoperta della nazionale di Julian Nagelsmann, che, anche in assenza dell’infortunato Niclas Fullkrug, può contare sulle doti realizzative del classe 96′.

Nato a Varel, in Germania, Undav possiede anche doppio passaporto che lo rendeva eleggibile anche per la nazionale della Turchia. Tanta la gavetta la sua, per arrivare al top del calcio. Si è formato nelle giovanili del Werder Brema, club che lascia nel 2014. Esordisce giovanissimo nel 2015, a 16 anni, nella quarta divisione tedesca con l’Havelse, dove segna 32 gol in 2 anni; dopo un anno nella squadra riserve dell’Eintracht Braunschweig, passa al Meppen in 3. Liga, dove milita due stagioni e mette a segno 33 gol.

Nell’estate del 2020 si trasferisce all’Union Saint-Gilloise, militante nella seconda divisione belga, ma con una proprietà ambiziosa. Con la squadra di Bruxelles vince il campionato di Division 1B, partecipando attivamente con 26 presenze e 17 gol. La stagione successiva esordisce in Pro League nella vittoria per 3-1 contro l’Anderlecht, contribuendo con una doppietta. Il 21 novembre segna il suo primo poker nella vittoria 7-1 contro l’Ostenda. I numeri con l’Union Saint-Gilloise sono debordanti: in due stagioni mette a referto 42 gol in 59 presenze portando la compagine belga in Europa e diventando capocannoniere del campionato belga.

Il 31 gennaio 2022, viene acquistato dal Brighton, per circa 7 milioni di euro e viene lasciato in prestito in Belgio fino a giugno. La stagione 2022-2023 risulterà complicata per l’attaccante tedesco che fa il suo esordio in Premier. Complice la presenza fino a gennaio di Leandro Trossard, dell’esplosione del giapponese ed ex compagno di squadra Kaoru Mitoma e del giovane irlandese Evan Ferguson e dell’esperienza dell’inglese Danny Welbeck, trova poco spazio al Brighton. Ma la prima stagione in Inghilterra la chiude con 22 presenze e 5 gol. Il 2 agosto 2023 viene ceduto in prestito, dal Brighton, allo Stoccarda, tornando nella sua Germania ed esordendo così in Bundesliga.

Allo Stoccarda milita dall’agosto 2023, contribuendo con 28 presenze e 13 gol alla prima straordinaria stagione che porta lo Stoccarda ai vertici e a qualificarsi per la Champions League. Stoccarda che nell’estate 2024 lo riscatta, pagando 25 milioni al Brighton. Non giovanissimo in quanto 28enne, il suo esordio con la Germania è arrivato tuttavia solo quest’anno, quando a marzo Nagelsmann ha deciso di mandarlo in campo in un’amichevole vinta contro la Francia, per poi portarlo con sé anche agli Europei, dove ha collezionato solo 9 minuti in campo.

Il suo percorso con i club non è dei più prestigiosi, con una trafila in squadre minori e tanta gavetta, che si potrebbe definire “alla Fullkrug“. La sua carriera è riassumile così, nel 2020 era in Terza Serie tedesca, mentre ora vive il sogno da protagonista con la Germania. Un po’ quanto accaduto al compagno Fullkrug, una storia abbastanza simile.

Undav è una punta centrale che può ricoprire anche i ruoli di seconda punta e trequartista, molto forte nella finalizzazione, ma anche nei calci di punizione e nei colpi di testa, ma pecca nei duelli aerei. Si è sempre fatto ben apprezzare per la sua ottima vena realizzativa, dimostrando una freddezza glaciale in area di rigore e una grande abilità nel crearsi gli spazi per battere a rete, grazie anche alla sua ottima tecnica individuale unita alla potenza fisica nonostante una stazza non particolarmente elevata. Un giocatore che presto vedremo all’opera in Champions, quando con lo Stoccarda sarà a Torino in casa della Juventus.

