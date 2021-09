Lewandowski: “Sono come il buon vino, mi piace fare gol e non ho finito. Voglio giocare e vincere a lungo”

Robert Lewandowski ha ricevuto ieri il premio della Scarpa d’Oro 2020-21 dopo i 41 gol in 29 partite messi a segno la scorsa stagione in Bundesliga. L’attaccante del Bayern Monaco ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. “Voglio ancora mostrare quel che so fare, posso segnare molti gol e vincere altri trofei. Ora ho ancora più esperienza e ho affinato le mie qualità, voglio ancora giocare e vincere a lungo. Per molto tempo non ho creduto di poter ottenere il record di Gerd in Bundesliga. Per questo ringrazio i compagni e la famiglia. Mia moglie Anna. È un grande supporto e una motivazione quando le cose vanno male. Ma ora non pensiamo a quello che è successo, ma a quello che può ancora succedere”. Poi conclude: “La mia esperienza è preziosa. Mi sento anche molto bene fisicamente. I miei test fisici sono ottimali. Ciò significa che il mio corpo mi permette di giocare a questo livello ancora per qualche anno. Non mi sento vecchio. Spero di fare come il buon vino…”.

FOTO: Twitter Bundesliga