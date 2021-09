Consegnata la Scarpa d’Oro 2021 a Lewandowski: “Questo è un risultato di squadra”

Robert Lewandowski ha ricevuto quest’oggi il premio come vincitore della Scarpa d’Oro 2021 grazie alle sue 41 reti in 29 partite messe a segno con il Bayern Monaco durante la scorsa stagione. Il bomber polacco ha voluto precisare che questo risultato è stato frutto del lavoro di tutti i suoi compagni di squadra. Per l’attaccante un ulteriore riconoscimento dopo essere già stato nominato miglior giocatore UEFA e FIFA.

König der #Bundesliga, König von Europa! 👑@Lewy_Official ist der GEWINNER des Goldenen Schuhs 2021! 🏆👟 pic.twitter.com/1Uobmprr1B — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) September 21, 2021

FOTO: Twitter Bundesliga