Lewandowski: “Non possiamo giocare con la Russia e fingere non stia succedendo niente”

Con una dura presa di posizione pubblicata sul proprio profilo Twitter, il presidente della Federcalcio polacca ha dichiarato di non aver intenzione di affrontare la Russia negli spareggi per i prossimi mondiali. Una decisione condivisa anche dall’attaccante della Nazionale Robert Lewandowski, che sui canali social ha appoggiato la decisione.

Queste le sue parole: “È la decisione giusta, non riesco a immaginare di poter giocare una partita con la Nazionale russa in una situazione in cui l’aggressione armata in Ucraina continua. I calciatori e i tifosi russi non sono responsabili di questo, ma non possiamo fingere che non stia succedendo nulla”.

