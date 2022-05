Lewandowski annuncia: “Presto parlerò del mio futuro”

Continua a tenere banco il futuro di Robert Lewandowski. Il forte centravanti ha intenzione di lasciare il Bayern Monaco, come confermato dal suo agente, per coronare il suo sogno, ovvero giocare nel Barcellona. Una posizione che due settimane fa è stata fortemente ostracizzata dal presidente del sodalizio bavarese, che pretende il rispetto del contratto. Il diretto interessato, intervistato da Sky Deutschland, ha però lasciato intendere come il punto di svolta possa essere vicino: “Verrà il momento in cui potrò dare informazioni, presto potrò dire di più“.

Foto: Twitter Champions League