Lewandowski: “Al Barcellona come un bimbo con un nuovo giocattolo”

Robert Lewandowski è stato tra i più acclamati nella presentazione del Barcellona di ieri. Lui stesso ne ha parlato nel corso dell’intervista rilasciata al portale tedesco Sport1: “Incredibile! Non mi aspettavo tanti tifosi. È senza dubbio molto bello quando tocchi con mano l’appoggio dei sostenitori. Esperienze così rimangono per sempre”. L’attaccante, poi, è tornato a parlare dell’addio al Bayern Monaco: “Avevo bisogno di questo cambiamento, questo trasferimento a un altro paese e un altro club. Mi sento come un bimbo con un nuovo giocattolo. Dopo dodici anni in Germania, era chiaro per me: ho finito qui. È stata una situazione difficile per tutte le persone coinvolte, dovevamo trovare la soluzione migliore”. Infine, ha concluso: “Il Bayern e la città significano molto per me, le mie due figli sono nate a Monaco. Quello che abbiamo vissuto come squadra in otto anni nessuno potrà togliercelo. Questa società rimarrà sempre nel mio cuore”.

Foto: Instagram Barcellona