Lewandowski va a salutare i vecchi compagni del Bayern: “Vado via con la coscienza a posto”

Robert Lewandowski si è recato oggi, su permesso di Barcellona e lo stesso Bayern, nel ritiro dei bavaresi a salutare i suoi ex compagni, che non aveva più visto dalla fine stagione scorsa.

Intercettato da Sky Sport.de, il polacco ha così parlato: “È stato triste. Sarò sempre grato per ciò che ho vinto e vissuto qui. Ho ringraziato tutti per quello che hanno fatto per me e ho fatto loro dei regali. È stato un momento emozionante e difficile per me. Ora posso andare con la coscienza a posto”.

L’incontro con Salihamidzic: “Ho visto tutti e li ho ringraziati di tutto. le ultime settimane sono state difficili per tutti, ma non dimenticherò mai quello che ho avuto qui e ringrazio i tifosi per il loro supporto”.

Foto: Instagram Barcellona