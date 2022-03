L’Everton trova una vittoria fondamentale, Lampard racconta: “Mi sono rotto la mano esultando”

Nella serata di ieri l’Everton ha trovato una vittoria importantissima nella lotta per la salvezza, superando per una rete a zero il Newcastle in un recupero di Premier League caratterizzato anche dalla protesta di un tifoso che si è legato ad un palo con delle fascette.

Intervistato da Prime Video Sport dopo il fischio finale dell’incontro, l’allenatore dei Toffees Frank Lampard ha raccontato quanto avvenuto in occasione del gol realizzato da Alex Iwobi all’ultimo minuto, quando l’Everton era in inferiorità numerica: “Mi sono rotto la mano durante i festeggiamenti, anche se non ricordo bene il momento e cosa è accaduto: è stata una notte fantastica, ne avevamo bisogno. I nostri tifosi volevano vedere la grinta, l’abbiamo dimostrata in campo”.

Foto: Twitter Everton