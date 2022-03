Fuoriprogramma durante Everton-Newcastle: manifestante si lega al palo per protesta

La partita in programma questa sera fra Everton e Newcastle, valevole per il recupero della giornata numero venti di Premier League, è stata interrotta ad inizio ripresa a causa di un particolare fuoriprogramma: un tifoso ha infatti invaso il terreno di gioco legandosi con delle fascette poste all’altezza del collo al palo della porta, in segno di protesta contro i cambiamenti climatici e il coinvolgimento del governo britannico nelle trivellazioni. Sulla maglietta, infatti, il manifestante recava la scritta “Just stop oil”.

Per il ritorno alla normalità sono stati necessari ben otto minuti, dal momento che è servita anche una tenaglia per liberare il manifestante.

Foto: Twitter Everton