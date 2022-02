Lesione di secondo grado per Lazzari: stop di almeno un mese

Come scrivevamo ieri, in casa Lazio c’era ansia per le condizioni fisiche di Lazzari, uscito per infortunio nella gara contro il Bologna. La lesione ai flessori è confermata ed è addirittura di secondo grado. Non è una buona notizia per i biancocelesti, che sono attesi da un tour de force e sono già alle prese con qualche defezione. I tempi di recupero di Lazzari non saranno inferiori al mese. Il rischio è che per rivederlo in campo si debba aspettare anche la sosta per le Nazionali di marzo: significherebbe aspettare i primi giorni di aprile perché possa tornare a disposizione di Sarri.

Foto: Twitter Lazio