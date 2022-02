Lazzari, c’è lesione: oggi ulteriori controlli

Dopo un lungo periodo vissuto più ai margini che in campo, Lazzari sembrava aver riconquistato la fiducia di Maurizio Sarri, che ha iniziato a impiegarlo maggiormente. Nell’ultimo match, però, l’esterno biancoceleste si è fermato per un problema muscolare, che inevitabilmente ne arresterà la corsa. Nello specifico, Lazzari ha accusato una lesione ai flessori per la quale verranno effettuati ulteriori accertamenti nella giornata di oggi. Nella migliore delle ipotesi, il laterale potrebbe rimanere fuori per 2-3 settimana ma, nel caso la lesione fosse di secondo grado, il periodo di stop potrebbe prolungarsi oltre il mese. Non una bella notizia per Sarri e per la Lazio, che nel prossimo mese aggiungerà al campionato gli impegni di Europa League.

Foto: Twitter Lazzari