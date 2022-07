L’Equipe: Sanches pronto a dire sì al Milan se il PSG non accelera

Renato Sanches al Milan è diventata una vera e propria telenovela. Come vi abbiamo raccontato il PSG non è ancora uscito del tutto allo scoperto e il club continua ad avere l’accordo col Milan. Secondo quanto riportato da L’Equipe ora anche il calciatore è stanco di aspettare ed è pronto a dire sì ai diavoli rossi se il PSG non deciderà nelle prossime 48 ore.

Foto: Twitter Lille