Milan, tutto su De Ketelaere per arrivare oltre i 30. E su Sanches…

Charles De Ketelaere è per distacco il primo obiettivo de Milan. E il Milan ha fretta di chiudere, a conferma che tutti gli obiettivi – segnalati come priorità – siano secondari. Almeno oggi. Il Milan conta di sfondare il muro dei 30 milioni per accontentare il Bruges e regalarlo a Pioli. Vicenda Sanches: il Il Paris Saint–Germain non è ancora uscito allo scoperto per Renato Sanches. Come raccontato da Sportitalia venerdì scorso, c’è già un accordo tra il Milan e il Lille per il trasferimento del centrocampista portoghese a Milano. Ma manca ancora l’accordo con il giocatore. L’agente Jorge Mendes sta giocando a rialzo sull’ingaggio, complicando così la trattativa con i rossoneri. Si attendono sviluppi molto presto.

Foto: De Ketelaere