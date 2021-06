Leonardo ribadisce: “Le voci su Pochettino sono stancanti. Lavoriamo per la prossima stagione”

Leonardo ribadisce a France Football che Pochettino resterà al Psg, anche se come abbiamo scritto oggi non c’è nulla di scontato. Ecco le parole rilasciate a France Football poco fa: “Le voci attorno a Pochettino sono stancanti. Parlo con lui ogni giorno per preparare insieme la prossima stagione. Ha due anni di contratto e siamo molto contenti del suo lavoro”.

Foto: Sito Psg