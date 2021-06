Leonardo e il tormento Pochettino. Zidane tra il Psg e l’attesa… sabbatica

Leonardo dice che confermerà Pochettino. Aveva detto più o meno le stesse cose su Tuchel, sappiamo com’è andata a finire. Sappiamo soprattutto che Tuchel ha fatto le fortune del Chelsea e ha vinto la Champions, non proprio una bella notizia per Leonardo. E la stessa cosa aveva fatto Thiago Silva, scaricato proprio dal Paris Saint-Germain. Quindi, parole di circostanze a parte, la vicenda Pochettino va monitorata. E Zidane, accostato con forza al club francese da quando ha lasciato il Real, è un fattore da tenere in considerazione. Per qualcuno in Spagna l’operazione con il Psg è già in dirittura, conviene aspettare ancora ma con le antenne alzate. Zidane viaggia tra un immediato ritorno in panchina, alla guida di un club ambizioso ma che spesso sbaglia le scelte, e l’attesa.. sabbatica, aspettando cosa farà in futuro il ct Deschamps.

Foto: Twitter Psg