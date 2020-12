LEON BAILEY, I GUIZZI DI UN GIAMAICANO PER IL SOGNO SCUDETTO DEL LEVERKUSEN

Classe 1997, nato a Kingston in Giamaica il 9 agosto di quell’anno, Leon Bailey è un attaccante attualmente in forza al Bayer Leverkusen.

A 13 anni si trasferisce in Europa con la sua famiglia, inizia la sua crescita nel calcio slovacco all’AS Trencin, primo club a tesserarlo, poi viene acquistato dal Genk nel 2014. L’esordio in Jupiler League avviene il 21 agosto del 2015, a 18 anni appena compiuti.

Nel campionato belga si mette in mostra e nel gennaio del 2017 i tedeschi del Bayer Leverkusen lo acquistano per una cifra di 13.5 milioni di euro. Il suo talento non sboccia subito in Bundesliga, infatti nel primo campionato colleziona solamente 8 presenze e un assist. Ma nella sua prima stagione intera fa vedere tutte le sue qualità: 30 presenze condite da 9 gol e 6 assist.

Col passare degli anni il giovane giamaicano conferma questi numeri e debutta in Europa League prima, in Champions League poi, mettendosi in mostra anche in palcoscenici di livello internazionale.

Il Leverkusen ha messo a segno un record nella stagione in corso, il maggior numero di gol nella fase a gironi di una competizione europea nella storia del club, con 21 centri fatti e 8 subiti, ben 5 sono di Bailey, che ha regalato anche 2 assist ai suoi compagni.

Il piede sinistro di Bailey è la sua arma letale, è un esterno offensivo che può giocare su entrambe le fasce, abile nel dribbling, rapido e con grande tecnica. Bravissimo ad infilarsi negli spazi concessi dagli avversari, il giamaicano è anche un grande assist man, come dimostrano i numeri delle stagioni finora disputate.

Il Bayer, soprannominato squadra delle Aspirine, è primo in Bundesliga dopo il largo successo di domenica sull’Hoffenheim, 4-1 il risultato finale. Una doppietta nei primi 27′ del giovane talento dei caraibi ha spianato la strada ai suoi.

Servono i gol e gli assist di Bailey per far sognare le Aspirine e conquistare un titolo che non è ancora mai arrivato nella lunga storia di un club fondato nel 1904.

Foto: Bild