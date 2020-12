Bayer Leverkusen da record: 17 reti nella fase a gironi di Europa League

Il Bayer Leverkusen con i tre gol rifilati al Nizza ha ritoccato un record della storia del club, sono ben 17 le reti segnate dai tedeschi in questa fase a gironi dell’Europa League. La “squadra delle aspirine” non ne aveva mai fatti così tanti, e manca ancora la sesta giornata in cui potrebbe incrementare il bottino.

17 – @bayer04fussball stellt einen neuen Vereinsrekord von 17 Toren in einer Europa League Gruppenphase auf. Geschichte. #OGCBN04 | #UEL pic.twitter.com/aUSwd2UqpY — OptaFranz (@OptaFranz) December 3, 2020

Foto: Bayer Leverkusen Twitter ufficiale