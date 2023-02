L’entourage di Becao: “Abbiamo incontrato Inter e Atalanta”

L’agenzia Antoniu’s, che cura anche gli interessi di Rodrigo Becao, ha voluto raccontare via social che ci sono stati incontri con Inter e Atalanta per valutare la posizione del centrale brasiliano in scadenza con l’Udinese nel 2024. Questo il post: “Il lavoro non si ferma. Anche con la chiusura della finestra di mercato europea, Antoniu’s continua a lavorare con uno sguardo alle prossime opportunità di mercato. Abbiamo avuto incontri con l’Inter e l’Atalanta lavorando per la sessione estiva”. Conferme, dunque, sull’interesse dell’Inter già segnalato qualche giorno fa: avevamo spiegato che difficilmente l’Udinese si sarebbe privata di Becao entro il 31 gennaio e che sarebbe stato più semplice (in caso di cessione di Skriniar) provare per Demiral. Poi lo slovacco è rimasto, andrà al Paris Saint-Garmain dal primo luglio, e il nome del centrale brasiliano può tornare di moda per la prossima estate. Non va dimenticato che l’Inter dovrà prendere almeno due specialisti in quel ruolo.

Foto: Twitter Udinese