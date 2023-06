L’Eintracht Francoforte saluta Kamada. Il comunicato

L’Eintracht Francoforte con un post sui social ha ringraziato Daichi Kamada, confermando il suo addio. Ecco le parole del club: “Uno di noi per 6 anni, grazie per il tuo impegno Daichi. 179 partite, 40 gol e 33 assist. Un DFB Pokal e un’Europa League. Ti auguriamo tutto il meglio per il tuo viaggio futuro”.

Il calciatore come vi abbiamo annunciato già da tempo è vicino ad iniziare la sua nuova avventura al Milan con cui ha un accordo però i rossoneri dovranno risolvere gli ultimi dettagli prima di poterlo annunciare.

Foto: Instagram Kamada