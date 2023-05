Kamada-Milan: tutto chiaro da tre giorni. Presto le visite

L’accordo tra il Milan e Daichi Kamada è di tre giorni fa, dopo le precedenti indiscrezioni, come raccontato dalla Germania e senza la necessità di tornare e ritornare su una notizia ormai certificata. Chiaro anche il fatti che Kamada firmerà un contratto pluriennale, un classico per chi arriva a parametro zero, da circa 3 milioni a stagione. La sua avventura con l’Eintracht finisce qui, dalla Germania hanno spiegato anche che Kamada ha detto no a Borussia Dortmund e Atletico Madrid pur di andare al Milan. Adesso non resta che aspettare, presto, le visite mediche.

Foto: Instagram Kamada