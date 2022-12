Leeds-Manchester City: Guardiola vuole rispondere all’Arsenal

La Premier League non si ferma durante le festività natalizie, il boxing day ha già proposto diverse sfide interessanti ed in vetta manca all’appello il Manchester City. Guardiola affronterà il Leeds United nella partita prevista per domani, mercoledì 28 dicembre 2022, alle ore 21:00 italiane. I Citizens cercano la vittoria per avvicinarsi alla vetta, 3 punti permetterebbero al Manchester di toccare quota 35 e mettere pressione all’Arsenal, primo con 40 punti e vittorioso contro il West Ham. La partita sembra abbordabile, almeno sulla carta, ma attenzione a sottovalutare il fattore campo: il Tottenham insegna, la Premier League non perdona distrazioni.

foto: profilo twitter ufficiale Manchester City