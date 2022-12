Guardiola: “Phillips è tornato sovrappeso. Non è nelle condizioni di allenarsi in gruppo e di giocare”

Caso Kalvin Phillips al Manchester City. Il giocatore inglese è tornato sovrappeso dopo il Mondiale.

A renderlo noto il tecnico, Pep Guardiola, che ha così parlato dell’assenza del giocatore contro il Liverpool: “Phillips? Non è infortunato. È arrivato sovrappeso. Non so perché. ma non è arrivato nelle condizioni di fare allenamenti e giocare. Quando sarà pronto giocherà, perché abbiamo bisogno di lui, abbiamo tanto bisogno di lui”.

Foto: twitter Euro 2020